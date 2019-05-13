«كهرباء دبي» ترسل 100 موظف من أصحاب الهمم والمسلمين الجدد لأداء العمرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «عمرة عام التسامح» بدعم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لإرسال 100 موظف من أصحاب الهمم والمسلمين الجدد، إضافة إلى 10 من موظفات الهيئة مع محارمهن، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن هذه المبادرة تمكن الموظفين من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل ضمن استراتيجية الهيئة لإسعاد موظفيها وتقديم أوجه الدعم لهم، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.