حملة لعلاج رضيع يعاني تشوهاً خلقياً في القلب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة، حملة إنسانية جديدة ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية، للتكفل بنفقات علاج رضيع يبلغ عمره سنة، يعاني تشوهاً خلقياً في القلب، وبحاجة لعملية عاجلة ومكلفة، ولا يستطيع والده تحمل تكاليفها. ودعا مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة محمود المرزوقي، كل شرائح وفئات المجتمع للمشاركة بالتبرع بـ10 دراهم عبر إرسال كلمة «سند» في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 4202، أو التبرع

بـ50 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206 عبر «اتصالات» و«دو»، أو التبرع بـ100 درهم على الرقم 4209، وبـ500 درهم على الرقم 4409.