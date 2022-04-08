تعرف على أفضل سحور في رمضان.. يقلل العطش وينشط الجسم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "news24" تقريرا عن أفضل سحور في رمضان، مشيرا إلى أن نوعية الأطعمة التي يتم تناولها في السحور تختلف من شخص لآخر، فبعض الأطعمة قد تصيب الصائم بالعطش بحرقة المعدة أو بالخمول، بينما هناك بعض الأطعمة ينصح بها خبراء التغذية، نظراً لفوائدها الصحية.

وبحسب التقرير ، فإن الشوفان من تلك الأطعمة، حيث يتميز بالعديد من الفوائد الصحية التي يستفيد منها الجسم، فيُنصح بجعله من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور.

ويحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف، والمعادن والفيتامينات المهمة للجسم، وأيضا مضادات الأكسدة، ولذا فتناوله يعد من العادات الغذائية الرائعة للجسم.

وللحصول على هذه الفوائد الصحية، يمكنك تناول طبق الشوفان المضاف إليه الحليب والفواكه والمكسرات، فهذا الطبق يعتبر قيمة غذائية عالية غنية بالبروتين والكالسيوم والألياف، كما أنه يمد الجسم بكل العناصر الغذائية التي فقدها خلال ساعات الصيام.

ويتميز الشوفان بفوائد صحية كبيرة منها : تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب. وتنظيم نسبة الكوليسترول في الجسم، والحد من ارتفاعه. كما يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون، نظراً لفوائده العديدة للمعدة والجهاز الهضمي.

كما يعتبر الشوفان منخفض السعرات الحرارية مما يجعله من الأطعمة الرائعة التي تساهم في فقدان الوزن الزائد. فضلاً عن أنه يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض، لأنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي.