قال البنك الأوروبي لإعادة ​الإعمار والتنمية إن اقتصادات الدول النامية قد تجد صعوبات في الاستفادة ​من زيادة الإنفاق على الدفاع، والطفرة في الذكاء الاصطناعي، لأن العديد منها يفتقر إلى البنية التحتية والتمويل اللازمين للمنافسة.

وأشار البنك، في تقرير عن التحول، نشره أمس، إلى أن دوله الأعضاء التي تأخرت في الاستجابة قد تجد صعوبات في توفير القدرات اللازمة للمنافسة.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك، بياتا جافورسيك: «قد تتمتع الدول التي جددت نفسها في السابق بميزة تنافسية، لأنها تمتلك خبرة اغتنام الفرص الجديدة»، مشيرة إلى أن ‌معظمها تغير بشكل كبير على مدار 30 عاماً الماضية، وأضافت: «الخبر السيئ هو أنه ليس من السهل الاستفادة من الطفرة التي حدثت في الذكاء الاصطناعي ‌والدفاع، لأن هذه منتجات معقدة».

ويغطي البنك ‌40 دولة في شرق أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأدت ‌الحرب الروسية على أوكرانيا، في عام 2022، إلى زيادة الإنفاق على الدفاع.

لكن معظم الدول ​المصدرة للمنتجات الدفاعية ‌تقع خارج ​دول البنك، باستثناء بولندا وتركيا.