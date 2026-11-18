يتعاقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع شركات للصواريخ التجارية والموانئ الفضائية، من أجل توسيع شبكة إطلاق الأقمار الاصطناعية التابعة له، والمساعدة في تحييد المخاطر التي تهدد أنظمة الفضاء التي يعتمد عليها.

وأعلنت نائب الأمين العام للحلف، رادميلا شيكيرينسكا، خلال افتتاح مؤتمر «ناتو إيدج» للتكنولوجيا في مدينة إزمير التركية، أمس، إطلاق مبادرة «ستارليفت» التي تتيح للدول المشاركة حجز مواقع لإطلاق الصواريخ التجارية في موانئ فضائية بدول «الناتو» وكوريا الجنوبية، وتأتي المبادرة ضمن مساعي «الناتو» لتبني مزيد من التقنيات التجارية، حيث يستعد التحالف الدفاعي لطرح عقود جديدة مع القطاع الخاص، بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات دولار.