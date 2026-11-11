«كوانتاس» الأسترالية تعتزم إلغاء 850 وظيفة

أعلنت شركة الطيران الأسترالية «كوانتاس»، أمس، أنها ستلغي 850 وظيفة بدءاً من منتصف عام 2027، وذلك في إطار نقلها بعض المهام الإدارية إلى الهند، وتسريع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت كبرى شركات الطيران في البلاد أنها أبرمت اتفاقاً مع شركة الاستشارات «أكسنتشر» لتحديث «الأنظمة الخلفية»، مع تولي «فرق في الهند» مهمات عدد غير محدد من الوظائف، وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، فانيسا هدسون: «ندرك أن هذا سيكون خبراً صعباً على بعض أفراد فريقنا، وهذا القرار لا يعكس إسهاماتهم أو التزامهم»، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي على وشك إعادة تشكيل قطاع الطيران حول العالم بشكل جذري.