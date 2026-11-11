كوريا الشمالية تتهم غوتيريش بالانحياز إلى سيؤول

ذكرت وسائل ​إعلام حكومية، أمس، أن كوريا الشمالية ‌عبّرت ​عن أسفها إزاء تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا فيها الكوريتين إلى تهدئة التوترات عبر الحوار، وذلك عقب انفجار لغم أرضي على الحدود، واتهمته بالانحياز إلى جانب سيؤول.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن غوتيريش اتخذ موقفاً «متحيزاً وغير مسؤول» عندما ردد اتهاماً أحادي الجانب أطلقته كوريا الجنوبية بشأن الانفجار الذي وقع في سبتمبر الماضي.

وأضافت ‌كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: «إن سلوك الأمين العام للأمم المتحدة، المتمثل في ‌تكرار كلمات مرتكبي الأعمال الاستفزازية، والتعاطف معهم دون فهم صحيح ​للحقائق، لا يسهم في تحقيق ​انفراجة سياسية».

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لصحافيين، إن غوتيريش شجع الكوريتين على استئناف الحوار، بما في ​ذلك على المستوى العسكري لتجنب الحوادث غير المتعمدة.

وزادت حدة التوتر منذ انفجار لغم أرضي في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود، أدى إلى إصابة جنود كوريين جنوبيين بجروح خطرة أثناء اضطلاعهم بمهمة استطلاعية، في سبتمبر، وتقول سيؤول إن الانفجار نجم عن ألغام كورية شمالية.