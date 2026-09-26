أوتاوا تقرّر تغيير تسمية «جادة ترامب»

قرّر مجلس مدينة أوتاوا تغيير تسمية «جادة ترامب» في العاصمة الكندية، وذلك في خضم نزاع تجاري حاد مع واشنطن. وتُعد الخطوة بمثابة ردّ على نهج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بما في ذلك حديثه عن ضم كندا وجعلها الولاية الأميركية الـ51. وصوت مجلس مدينة أوتاوا بالإجماع على حذف اسم ترامب من تسمية شارع سكني في العاصمة. وقال رئيس البلدية مارك ساتكليف: «لا تعجبني فكرة إطلاق اسم دونالد ترامب الذي يبدي عدائية تجاه كندا، على أي شيء في مدينتنا». ويقع الشارع الذي كان يسمى «جادة ترامب» في منطقة تدعى «سنترال بارك»، وتضم عدداً من الطرق المستوحاة تسمياتها من أحياء نيويورك، مسقط رأس ترامب.