«ستاربكس» تعتزم إغلاق 250 مقهى إضافياً في أميركا الشمالية

أعلنت شركة المقاهي الأميركية «ستاربكس» أنها ستغلق 250 مقهى إضافياً في أميركا الشمالية، في أحدث مساعيها لتحسين عوائدها المالية.

ووصفت الشركة عمليات الإغلاق هذه بأنها تهدف إلى استبعاد المواقع ذات الأداء الضعيف، في ظل سعيها لتحسين النتائج تحت قيادة برايان نيكول، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات، مايك غرامز: «راجعنا بعناية محفظة مقاهينا في أميركا الشمالية، وحددنا المواقع التي لا نعتقد أننا قادرون فيها على تقديم التجربة التي نطمح إليها للعملاء والشركاء بشكل مستمر، أو تلك التي لا نرى فيها مساراً لتحقيق أداء مالي مقبول». وأوضح غرامز أن عمليات الإغلاق هذه تعادل 1% من إجمالي سلسلة مقاهي «ستاربكس» في أميركا الشمالية البالغ عددها 18 ألف مقهى.

وتأتي عملية الإغلاق الجديدة التي أُعلن عنها أول من أمس، عقب إغلاق مئات المقاهي قبل عام في أميركا الشمالية أيضاً تزامناً مع إعلان نيكول آنذاك عن إلغاء 900 وظيفة إدارية. ويسعى نيكول، الذي قاد سابقاً سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «تشيبوتلي»، إلى تعزيز أداء «ستاربكس» في سوقها المحلية، بعد فترة من تراجع الأداء. وروّج نيكول لمبادرة «خدمة المئزر الأخضر» التي يُتوقع فيها من معدي المشروبات بذل جهد إضافي، سواء كان ذلك عبر «ابتسامة ودودة أو تذكر اسم العميل أو جعل يومه أفضل قليلاً»، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.