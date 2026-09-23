سيؤول وواشنطن وطوكيو تؤكد التزامها بنزع «نووي كوريا الشمالية»

أكد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، التزامهم «الحازم» بنزع السلاح النووي «بالكامل» من كوريا الشمالية.

ودعوا في بيان مشترك، صدر عقب محادثاتهم الثلاثية التي جرت في نيويورك أول من أمس، إلى استئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أمس، بأن وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، ونظيريه الأميركي ماركو روبيو، والياباني توشيميتسو موتيجي، اجتمعوا على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شددوا أيضاً على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقالت الحكومات الثلاث في بيانها: «أكد الوزير الأميركي ووزيرا الخارجية (الكوري الجنوبي والياباني)، مجدداً التزامهم الحازم بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وحظر دعم توليد الإيرادات لبرامج كوريا الشمالية النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

وأضاف البيان: «كما أكدوا مجدداً أن باب الحوار لايزال مفتوحاً، ودعوا كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار، مع مواصلة بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية».

وجاءت الدعوة لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ في الوقت الذي يأمل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقد اجتماع مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت لاحق من هذا العام، لإحياء دبلوماسيته الشخصية معه.

وفي الوقت الذي دعت فيه واشنطن بيونغ يانغ إلى الحوار، كررت التزاماتها «الراسخة» بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان «مدعومة بالقوة العسكرية الأميركية التي لا تضاهى، بما في ذلك قدراتها النووية»، وفقاً للبيان.