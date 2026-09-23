ترحيب أممي بمبادرة ضبط نماذج الذكاء الاصطناعي

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمبادرة الدولية التي أطلقها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، تحت عنوان «دعوة للسيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة».

وحث غوتيريش الدول الأعضاء على البناء على الآليات الدولية القائمة، وتنسيق مواقف الدول عندما تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي عتبات محددة من القدرات التي يحددها البشر. جاء ذلك بالتزامن مع إصدار الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، في الأمم المتحدة، تقريره الموجز حول سلامة الذكاء الاصطناعي ومخاطر فقدان السيطرة البشرية عليه.