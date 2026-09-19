بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الروسية

بدأ التصويت أمس في ​انتخابات برلمانية تستمر ثلاثة أيام في روسيا، وينظر ‌إليها الرئيس ​فلاديمير بوتين على أنها مقياس لدعم الحرب في أوكرانيا.

وهذه هي الانتخابات البرلمانية الأولى منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022. ومن المتوقع أن يشهد التصويت، الذي سيحدد تشكيل مجلس الدوما المكون من 450 مقعداً، احتفاظ حزب روسيا الموحدة الحاكم الموالي لبوتين بهيمنته. وتم استبعاد معظم المرشحين المناهضين للحرب من الاقتراع بعد أن قضت المحكمة العليا بأن حزب يابلوكو، ‌الذي يريد وقف إطلاق النار، انتهك القواعد الانتخابية، ‌لكن بعض مرشحيه يخوضون المنافسة في عدد من ‌الدوائر الانتخابية.