الصين تحذر من «سباق تسلح» في الفضاء

حثت الصين، الولايات المتحدة، أمس، على «الكف عن التحضير للحرب» في الفضاء، محذرة من «سباق تسلح» في هذا المجال، وذلك بعد أن أكدت قوة الفضاء الأميركية أنها نشرت أسلحة في المدار للمرة الأولى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، في مؤتمر صحافي: «نحث الجانب الأميركي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي».

وكان ناطق باسم قوة الفضاء الأميركية، أشار في بيان، إلى أن «الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء، قادرة على حماية القوات الأميركية المشتركة من التهديدات المعادية»، من دون كشف تفاصيل حول طبيعتها أو مواصفاتها.

وأضاف أن هذه الأسلحة «يمكن استخدامها لأغراض هجومية أو دفاعية»، مشيراً إلى أن المنافسين الرئيسين (الصين وروسيا) ينظران أيضاً إلى الفضاء باعتباره ساحة محتملة لمواجهات عسكرية في المستقبل.

واعتبرت قوة الفضاء الأميركية أن الصين «تعمل على قدرات فضائية في إطار استراتيجية لتحديث قواتها العسكرية»، وأن روسيا ترى في التفوق الفضائي عاملاً حاسماً في النزاعات المستقبلية.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية من «عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة معركة».