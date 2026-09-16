الديزل يسجل سعراً قياسياً جديداً في أميركا

سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً، أمس، حيث اقترب من 6.27 دولارات للغالون، وذلك في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط والهجمات التي تشنها أوكرانيا على مصافي النفط الروسية.

وبلغ متوسط سعر الغالون (أي ما يعادل 3.78 لترات) 6.2694 دولارات، وفق بيانات «الجمعية الأميركية للسيارات» (AAA). ويثير هذا الارتفاع في الأسعار استياء واسعاً في الولايات المتحدة، وقد يؤثر في نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في مطلع نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق، يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالوقوف وراء محاولة «يائسة للتأثير في الانتخابات»، من خلال رفع أسعار النفط.