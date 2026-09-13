«الإنفلونزا» تدفع اليابان إلى إغلاق فصول دراسية

ذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أن عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا التي أبلغت عنها نحو 3000 مؤسسة طبية محددة بمختلف أنحاء البلاد، بلغ في المتوسط 3.29 حالات لكل منشأة في الأسبوع الذي بدأ من 31 أغسطس، بارتفاع بواقع 1.87 ضعف مقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة أنه تم الإبلاغ عن إصابة إجمالي 12 ألفاً و299 شخصاً، ما يمثل زيادة للأسبوع الـ11 على التوالي، حسب صحيفة «جابان توداي» أمس السبت. ومن بين المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في البلاد، تم تعليق عمل خمس منها بشكل كامل، وإغلاق 162 فصلاً دراسياً، بارتفاع بين ثلاثة وخمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق. وعلى مستوى المقاطعات، سجلت مقاطعة «أوكيناوا» أعلى معدل إصابات، بواقع 10.34 أشخاص لكل منشأة طبية، تليها «نيجاتا» بواقع 6.13 إصابات، و«كاناجاوا» بواقع 5.87 أصابات.

وفي الكونغو، أظهرت بيانات ​حكومية أن عدد الإصابات المؤكدة ‌بفيروس «​إيبولا» بلغ 7022 حالة.

ويحتل هذا التفشي الآن المرتبة الثانية بعد تفشي المرض في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أصاب أكثر ⁠من 28 ألفاً و600 شخص، وأودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في غينيا وليبيريا وسيراليون.

وأظهرت البيانات الحكومية في وقت متأخر من، أول من أمس، ‌أن عدد القتلى ارتفع إلى 3398، بينما بلغت الحالات المؤكدة 7022 في سبعة أقاليم.

وكان مسؤولون ‌قد أعلنوا في وقت سابق ‌اكتشاف حالة إصابة بفيروس «إيبولا» في إقليم ‌ساوث أوبانجي في شمال ‌غرب البلاد، بعيداً عن بؤرة تفشي المرض.