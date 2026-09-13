ألمانيا تؤكد كفاية مخزوناتها من الغاز للشتاء

أكدت ألمانيا كفاية مخزوناتها الحالية من الغاز لتلبية احتياجات البلاد خلال فصل الشتاء، مبددة المخاوف بشأن تراجع مستويات التخزين، ومستبعدة أي تدخل حكومي مكلف لشراء الغاز عبر الاعتماد بدلاً من ذلك على آليات السوق الحرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات، كلاوس مولر، قوله إن كمية الغاز المخزنة حالياً تبلغ نحو 136 تيراوات/ساعة، بنسبة امتلاء تتجاوز 55%، مفيداً بأن هذه الكمية تفوق إجمالي ما تم استهلاكه طوال النصف الشتوي الماضي البالغ 134 تيراوات/ساعة، مع توافر المزيد من الوقت لمواصلة عمليات التخزين خلال الأسابيع المقبلة.

ورداً على مخاوف اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز «إينيس» من انخفاض مستويات التخزين مقارنة بالسنوات السابقة، بيّن مولر أن هذه المقارنة لم تعد دقيقة، نظراً لامتلاك ألمانيا حالياً محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال تعمل بنسبة 45% من طاقتها، إلى جانب خطوط الأنابيب القادمة من النرويج، ما يتيح استيراد كميات إضافية بسرعة.

وشدد رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات على أن مسؤولية ملء المخزونات تقع على عاتق التجار للوفاء بالتزاماتهم بتوريد الغاز إلى المرافق العامة والمنشآت الصناعية، مبيناً أن بمقدورهم تحقيق ذلك لتأمين الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، أو استيراد الغاز المسال، أو سحب الاحتياطيات.