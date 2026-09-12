اشتباه في تسريب معلومات 246 ألف موظف ياباني

أفادت هيئة الشؤون الرقمية اليابانية، أمس، بأن هناك احتمالاً بتسريب نحو 246 ألف سجل بيانات شخصية، في أعقاب عملية وصول غير مصرح بها إلى إحدى شبكات الحكومة.

وأوضحت الهيئة أن البيانات المسربة تشمل أسماء وعناوين موظفي الحكومة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم رصد أي حالات لاستخدام هذه المعلومات بشكل غير قانوني حتى الآن، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وأشارت إلى أنها رصدت الاختراق الرقمي في 25 يونيو الماضي، ليتبين لاحقاً أن عملية التسلل قد بدأت في أواخر مايو عبر استغلال حساب المسؤول عن الصيانة والتشغيل، حيث جرى تعليق الحساب المعني فوراً.