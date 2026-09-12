العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي ينخفض 35 %

أعلنت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، أن عدد عمليات العبور غير النظامي للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، تراجع بنسبة 35% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات أولية جمعتها «فرونتكس»، تم تسجيل نحو 75 ألف عملية عبور غير نظامي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، في انخفاض قالت الوكالة إنه يعكس استمرار التعاون مع الدول الشريكة والإجراءات الوقائية في دول الانطلاق الرئيسة.

وقال المدير التنفيذي لـ«فرونتكس»، هانز ليتينس، إن عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا تراجع على معظم المسارات.

وظل شرق المتوسط ووسط المتوسط أكثر المسارات نشاطاً، حيث استحوذا معاً على نحو 60% من إجمالي عمليات العبور غير النظامي.

وسجل مسار غرب إفريقيا أكبر تراجع، بانخفاض نحو 60% مقارنة بالعام الماضي، فيما كان غرب المتوسط المسار الرئيس الوحيد الذي شهد زيادة، بلغت 34%.