سيؤول توقف مفاعلاً نووياً مع انتهاء عمره الافتراضي

من المقرر أن يتم إيقاف عمل المفاعل النووي الكوري الجنوبي «هانبيت 2»، الجمعة المقبلة، مع انتهاء عمره التصميمي الافتراضي البالغ 40 عاماً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، نقلاً عن وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت «يونهاب» عن موقع محطة «هانبيت» للطاقة النووية قوله، أمس، إن المفاعل سيخضع لعمليات تفتيش قانونية وصيانة روتينية، في انتظار اتخاذ قرار بشأن تمديد عمره التشغيلي.

كما ستقرر اللجنة الوطنية للسلامة والأمن النووي ما إذا كانت ستمدّد عُمر المفاعل، بعد مراجعة قد تستغرق عامين كاملين.