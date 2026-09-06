الأرجنتين تجدد مطالبتها بجزر فوكلاند

تحركت الأرجنتين لتنفيذ حملة إجراءات صارمة على التنقيب عن النفط حول جزر فوكلاند، وأطلقت إجراءات فرض عقوبات على 45 شخصاً وشركة. وأعلن مكتب الرئيس خافيير ميلي، الخطوة الجديدة في منشور عبر منصة «إكس»، وجدد مطالبة البلاد بالجزر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وقالت الحكومة الأرجنتينية إنه يمكن أيضاً فرض عقوبات على المساهمين، والشركات التي تقدم خدمات للشركات العاملة في مشاريع النفط. وفي خطاب بثه التلفزيون الوطني، جدد الرئيس ميلي مطالبة بلاده بجزر فوكلاند، وقال إنه سيفرض عقوبات على أي شركة نفط تعمل بالمنطقة.