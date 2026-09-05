البرازيل تلوّح بالرد على القيود التجارية الأوروبية

أعلنت الحكومة البرازيلية أنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التكتل واردات بعض المنتجات البرازيلية، على خلفية مخاوف بشأن استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات في تربية الماشية.

وذكرت وزارة الزراعة، أن البرازيل مستاءة من غياب الحوار قبل اتخاذ القرار، معتبرة أن التعليق لا يتناسب مع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومؤكدة استعدادها لاستخدام الأدوات التجارية المتاحة، بما فيها إجراءات المعاملة بالمثل، إذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن تعليق واردات منتجات حيوانية برازيلية، على خلفية عدم تقديم برازيليا ضمانات كافية بشأن التزام إنتاجها بمعايير التكتل المتعلقة باستخدام محفزات النمو بالمضادات الحيوية والأدوية المقيدة.