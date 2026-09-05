أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى منذ 2022

أفادت ​منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس، بارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية، ما تسببت في ‌دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى ‌في ثلاث سنوات والسكر ‌لأعلى مستوى في عام. وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لـ«الفاو»، ‌الذي يتتبع التغيرات ​الشهرية في سلع غذائية متداولة عالمياً، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعاً من 130.8 نقطة ليوليو. وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022، لكنها أقل بـ17% عن ذروة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.