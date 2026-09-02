رئيس وزراء الهند يحث على الحد من شراء الذهب

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إنه يتعين على الهنود تجنب شراء الذهب ما لم يكن ذلك ضرورياً، مكرراً مناشدة لخفض الطلب الكبير، في ظل تضرر الاقتصاد بسبب اتساع العجز التجاري وضعف العملة المحلية (الروبية).

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن تصريحات مودي جاءت في ظل تقارير إعلامية محلية تفيد بأن الحكومة تدرس خفض الرسوم على واردات الذهب والفضة، بعدما أخفقت الرسوم الأعلى في تقييد تدفقات هذه المعادن.

وتعد هذه ثاني مناشدة من نوعها يطلقها مودي هذا العام، بعدما طلب من الهنود، في مايو الماضي، الابتعاد عن شراء الذهب لما لا يقل عن عام، للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.