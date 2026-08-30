ثلثا الألمان يرون تزايد النفوذ الأميركي في بلادهم منذ عودة ترامب

أظهر استطلاع للرأي أن نحو ثلثي المواطنين في ألمانيا يعتقدون أن الأحداث والتطورات في الولايات المتحدة باتت تؤثر في بلادهم بشكل أكبر مما كانت عليه قبل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة «السياسة الدولية» الناطقة بالألمانية، وافق 67% من المشاركين على زيادة النفوذ الأميركي، بينما رأى 18% أن التأثير مماثل للمستويات السابقة، واعتقد 11% أنه تراجع مقارنة بالسنوات الماضية.

وشمل الاستطلاع 1004 أشخاص، وتم يوم 14 أغسطس الجاري، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية.

ويُعدّ الرأي القائل بتعاظم النفوذ الأميركي على ألمانيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، سائداً بين جميع الفئات العمرية والديموغرافية، والانتماءات الحزبية.

ولكن الاستطلاع أظهر تبايناً إقليمياً، حيث يرى 78% من سكان شرق ألمانيا أن النفوذ الأميركي في تزايد، مقابل 65% في غرب البلاد.

أما من حيث الفئات العمرية، فيعتقد 18% من المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق أن النفوذ الأميركي تراجع مقارنة بسنوات مضت، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 2% بين الفئة العمرية 18-29 عاماً، و6% بين الفئة العمرية 30-44 عاماً.