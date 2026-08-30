«سيمنس» تطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي

دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيمنس» الألمانية، رولاند بوش، الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية الصادرة اليوم (الأحد)، قال بوش: «يجب ألا نعيق وتيرة تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال القيود التنظيمية».

وأوضح: «يكفي أن نفكر في المدة التي يستغرقها إقرار قانون للذكاء الاصطناعي أو قانون للبيانات، ربما عامين. وخلال هذه الفترة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تتطور بالفعل ست أو ثماني مرات».

ولفت إلى أنه بدخول اللائحة حيز التنفيذ فعلياً، تكون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعنية قد اتجهت في كثير من الأحيان إلى مسار مختلف تماماً، مضيفاً: «نحن دائماً متأخرون عن الركب».

كما عارض بوش فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية شاملة على الصين، وقال: «قد تكون هناك أسباب لفرض رسوم جمركية محدودة ومحددة الهدف، لكن يجب توخي الحذر الشديد حتى لا نحمي، على سبيل المثال، القصور في القدرة التنافسية، لأن ذلك سينقلب علينا».

وقال بوش إن المشكلات التجارية الأوروبية مع الصين لا ترجع حصرياً إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وأضاف: «الحقيقة هي أننا نواجه في الصين منافسين يتمتعون بقدرات عالية جداً، من مهندسين أكفاء وفرق عمل ملتزمة تطور منتجات مبتكرة وتتكيف بسرعة مع التقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، فهذه هي بيئة التنافس الجديدة، وعلينا الإقرار بها والاستجابة لها بما يناسبها».

وكانت مجموعة «سيمنس» للتكنولوجيا قد استفادت مؤخراً من ارتفاع الطلب المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لاسيما في الولايات المتحدة.

وخلال إعلان نتائج المجموعة للربع الثالث من السنة المالية، علق بوش على ذلك مطلع الشهر الجاري، قائلاً إن الزخم في هذا المجال سيستمر على الأرجح خلال العام المقبل وما بعده.

وفيما يتعلق بالمخاوف من نشوء فقاعة اقتصادية، أعرب بوش عن اعتقاده بأن احتمالية حدوث ذلك محدودة، وقال في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «فيلت آم زونتاغ» بالتشارك مع صحف أوروبية أخرى ضمن تحالف الصحف الأوروبية الرائدة: «ما نشهده حالياً يمثل أكبر رهانات التاريخ على التقنية، إلا أنها ليست فقاعة قائمة على الأموال المقترضة، بل إن جزءاً كبيراً من هذه التمويلات يتأتى من شركات تحقق تدفقات نقدية ضخمة».

وأعرب بوش عن ثقته بجدوى الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وقال: «لقد بدأنا بالفعل نرى الآثار الإيجابية الأولى. فالذكاء الاصطناعي سيغير الأسواق بالتأكيد على نحو إيجابي، وسيزيد الكفاءة والفاعلية، ويحافظ على الموارد، ويسرّع وتيرة الابتكار».