633 شخصاً حصيلة قتلى فيضانات النيبال

كثّف عناصر الإنقاذ جهودهم، أمس، للبحث عن نحو 3000 مفقود، وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، بعد ثلاثة أيام من الفيضانات التي أودت بما لا يقل عن 633 شخصاً، وخلّفت دماراً هائلاً.

وتسببت الكارثة التي طالت منطقة يرتادها هواة المشي ومتسلقو الجبال والحجاج إلى جبل «كايلاش» في التيبت، في مقتل 633 شخصاً على الأقل حتى الآن، 626 منهم في النيبال، بحسب الهيئة المعنية بإدارة الكوارث، وسبعة على الجانب الصيني، فضلاً عن سبع جثث انتُشلت من مناطق بعيدة في الهند، لكن لم يتم التأكد بعد مما إذا كان أصحابها من ضحايا الفيضان.