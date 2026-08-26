الاتحاد الأوروبي يسجل أول عجز تجاري منذ 2023

سجل الاتحاد الأوروبي أول عجز تجاري في تجارة السلع، منذ الربع الثاني من عام 2023، مع تجاوز الارتفاع الحاد في واردات الطاقة نمو الصادرات، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أمس.

وأظهرت البيانات تسجيل الاتحاد عجزاً تجارياً قدره 21.8 مليار يورو، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل فائض بلغ 6.7 مليارات يورو في الربع الأول، في تحول يعكس الضغوط المتزايدة على التجارة الأوروبية، لاسيما بفعل ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز، وارتفع عجز الاتحاد في تجارة الطاقة من 71.3 مليار يورو إلى 101.1 مليار يورو، بين الربعين الأول والثاني، بينما قفزت واردات الوقود من أميركا من 19.8 مليار يورو إلى 29 مليار يورو.