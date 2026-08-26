محكمة تمنح ترامب انتصاراً بشأن «التصويت عبر البريد»

ألغت المحكمة العليا الأميركية أمراً قضائياً كان يمنع إدارة ​الرئيس، دونالد ترامب، من تطبيق أمر تنفيذي يقيد استخدام بطاقات الاقتراع ‌المرسلة بالبريد، ​قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في نوفمبر المقبل، لكن مصير أمر ترامب لايزال غير مؤكد، إذ لايزال هناك أمر قضائي منفصل يمنع تنفيذ جزء أساسي من الخطة.

ويخوض أعضاء الحزب الجمهوري معركة ضارية للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد ⁠النصفي، لذلك فإنه من شأن تقييد التصويت عبر البريد أن يعود بالنفع على الجمهوريين، نظراً إلى أن الناخبين الديمقراطيين عادة ما يكونون أكثر ميلاً إلى استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.

ويتعلق الحكم - الذي صدر، أول من أمس، ‌بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات - بأمر قضائي أصدرته، في يونيو الماضي، القاضية الاتحادية، إنديرا تالواني، ومقرها بوسطن.

وكان تحالف يضم 23 ولاية، معظمها تحت إدارة الحزب الديمقراطي، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، رفع دعوى قضائية ‌لوقف الأمر التنفيذي المتعلق بالتصويت عبر البريد، وقالت المحكمة العليا، ‌أمس، إنه من السابق لأوانه أن ‌تطعن الولايات على الأمر، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمامها لرفع دعوى قضائية مرة أخرى، مع ​اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وتضمن ‌الأمر التنفيذي الذي ​أصدره ترامب، في مارس الماضي، توجيهاً لوزارة ⁠الأمن الداخلي بإعداد قائمة بالمواطنين الأميركيين المؤهلين للتصويت في كل ولاية، وإرسالها إلى الولايات، كما وجه وزارة العدل إلى إعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة ​القضائية لمسؤولي ⁠الانتخابات على مستوى الولايات ⁠والمستوى المحلي، الذين يصدرون بطاقات اقتراع لأشخاص يعتبرون «غير مؤهلين» للتصويت في الانتخابات الاتحادية.

كما فرض الأمر على خدمة البريد الأميركية، تسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى ⁠الناخبين المدرجين في قائمة التصويت عبر خدمة البريد المعتمدة في كل ولاية.

وتعهد ترامب بإنهاء استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد على الصعيد الوطني قبل انتخابات التجديد النصفي، وشكك مراراً في صحة هذه البطاقات، رغم ندرة الأدلة على حدوث تزوير في الانتخابات.

ولم تتخذ ‌المحكمة، أمس، أي إجراء بشأن أمر قضائي آخر صادر عن القاضية تالواني، ما منع ​خدمة البريد الأميركية على الصعيد الوطني من تطبيق القواعد الأكثر صرامة الواردة في التوجيه بشأن التصويت عبر البريد، وكانت القاضية أصدرت ذلك الأمر، في 11 أغسطس، في دعوى قضائية منفصلة، رفعتها جماعات معنية بالدفاع ​عن حقوق التصويت.