حرائق الغابات تجتاح مناطق أوروبية

أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد، في وقت تتواصل الحرائق في مناطق عدة بأوروبا وسط موجات حر وجفاف استثنائية.

وأعلنت فرنسا السيطرة على حريق في إقليم «با-دو-كاليه» أتى على نحو 190 هكتاراً، بينما أحرزت إسبانيا تقدماً في مكافحة حريق بمنطقة «أراغون» أتى على أكثر من 17 ألف هكتار. وفي بلجيكا، ساعدت الأمطار في جهود السيطرة على حريق دمّر نحو 3000 هكتار، بينما تمت السيطرة إلى حد كبير على حريقين في جزيرة «سالاميس» اليونانية أسفرا عن مقتل شخصين، وإجلاء نحو 600 شخص، فيما تتواصل في البرتغال جهود مكافحة حريقين شمال البلاد.