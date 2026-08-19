زلزال إندونيسيا يخلّف صدمة لدى الأطفال.. والآلاف ينزحون

لايزال هناك آلاف النازحين في جزيرة «فلوريس» الإندونيسية، وذلك بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال قوي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل، فيما تسببت الكارثة في ترك العديد من الأطفال يعانون خوفاً وصدمة، ولجأ أكثر من 19 ألف شخص إلى الخيام، ومراكز الإيواء والمخيمات المؤقتة، بعدما وقع الزلزال قبالة سواحل «فلوريس»، فجر السبت الماضي، ما تسبب في تضرر ما لا يقل عن 4500 منزل، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأسفر الزلزال عن إصابة ما لا يقل عن 213 شخصاً، كما تسبب في حدوث دمار واسع النطاق امتد إلى جميع أنحاء الجزيرة، كما ألحق أضراراً بـ122 مرفقاً صحياً و252 مدرسة و84 دار عبادة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وأدى إلى فرار المواطنين الذين انتابتهم حالة من الذعر بعد صدور تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، ويقول المسؤول عن تنظيم جلسات علاجية للأطفال النازحين للتعافي من الكارثة في مقاطعة إندي، القائد في الشرطة المحلية يودي فراناتا: «بالنسبة للكثير من الناجين، لاسيما من الأطفال، يستمر الأثر النفسي لفترة طويلة بعد توقف وقوع الهزات».