خبيرة اقتصادية: انخفاض منسوب مياه الأنهار ينذر بارتفاع الأسعار في ألمانيا

توقعت خبيرة الاقتصاد الألمانية، فيرونيكا جريم، ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض منسوب المياه في الأنهار الألمانية وما يسببه ذلك من مشكلات في النقل.

وقالت جريم، في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات - أنتسايجر» الألمانية: «عندما لا يجري توزيع قدرات النقل المحدودة بكفاءة، يمكن لانخفاض منسوب المياه أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير ضروري. هناك تأثيرات في قطاع الصناعات الكيميائية وكذلك في سوق الطاقة. ويتأثر نقل النفط إلى المصافي بانخفاض مستويات المياه»، موضحة أن مدى تأثر أسعار مختلف المواد الأساسية يعتمد على حجم قدرات التخزين لدى كل شركة.

وفي ما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، انتقدت جريم، افتقار السياسة إلى رؤية بعيدة المدى، مشيرة إلى أن «تعليق حظر سير الشاحنات أيام الأحد يعد إجراء صحيحاً، لكن سيكون من الأفضل أن نكون مستعدين لمثل هذه الأوضاع، بدلاً من مناقشة إجراءات طارئة بصورة ارتجالية».

وأضافت أن هذه الآثار الناجمة عن تغير المناخ يمكن توقعها، وقالت: «لا تبدو السياسة في صورة جيدة عندما تنتقل من أزمة إلى أخرى ولا تطور بشكل منهجي استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ». وذكرت جريم، أنه لا يمكن أيضاً حل مشكلات النقل الناجمة عن انخفاض منسوب المياه ببساطة من خلال تعميق الأنهار، موضحة أن هذا الخيار يجب تقييمه بعناية، مع مراعاة الآثار البيئية أيضاً.

وقالت: «قد يكون تعميق الممرات الملاحية في بعض المواضع أمراً ضرورياً، لكن التعميق لا يخلق مياهاً إضافية»، مضيفة أنه «يتعين على الأوساط السياسية أيضاً وضع خطط لتحديد أولويات عمليات النقل».