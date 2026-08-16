بلجيكا تطلب دعماً أوروبياً لمواجهة الحرائق

طلبت بلجيكا العون من دول الاتحاد الأوروبي، لمكافحة حريق غابات مستعر في شرق البلاد، على بعد نحو 25 كيلومتراً من الحدود الألمانية.

وكتبت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (آر تي بي إف) أن نحو 1600 هكتار من الأراضي احترقت منذ اندلاع الحريق عصر أول من أمس (الجمعة) بالقرب من بلدة «بالن».

وقالت السلطات المحلية إن رجال الإطفاء الألمان موجودون في الموقع منذ مساء الجمعة الماضي.

وكتبت مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، عبر منصة «إكس» أمس، أنه جرى حشد مروحيات وطائرات إضافية من جمهورية التشيك والسويد وهولندا.