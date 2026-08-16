«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» بألمانيا: القاعدة الحزبية مرهقة ومحبطة

يرى رئيس منظمة شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في «ولاية براندنبورغ» الألمانية، ليونيل ريتشي أنديسين، أن هناك كثيراً من الإحباط في صفوف قاعدة الحزب، لكنه لا يرى أن التغيير السريع في قيادة الحزب يمثل حلاً.

وقال أنديسين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «القاعدة الحزبية مرهقة ومحطمة المعنويات في الوقت نفسه، لكن لا يكفي تغيير قيادة الحزب، والاعتقاد بأن الأمور ستسير على ما يرام بعد ذلك». ويرى أنديسين أن الحزب يجب أولاً أن يعيد تحديد هويته السياسية بوضوح.

ويتزايد داخل الحزب الاستياء من قياداته البارزة في الحكومة الاتحادية. كما ظهرت نقاشات حول الأسماء المطروحة للمناصب القيادية، ومطالب بعقد مؤتمر عام طارئ للحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويتعلق الأمر بهيكل القيادة الذي يتولاه رئيسا الحزب بيربل باس، ولارس كلينجبايل، اللذان يشغلان في الوقت نفسه منصبين وزاريين في الحكومة الاتحادية.

وتعرّضت باس وكلينجبايل خلال الأشهر الماضية لانتقادات متكررة، بسبب عدم توافر الوقت الكافي لهما للاهتمام بشؤون الحزب. كما تثير خطط الإصلاح التي يطرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي انتقادات أيضاً.