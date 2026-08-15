غضب ياباني من زيارة بوتين لـ «جزر الكوريل»

قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية اليابانية، أمس، «إن طوكيو تدرس اتخاذ إجراءات ضد روسيا، إثر زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروب»، التي تعد جزءاً من «جزر الكوريل». وقام بوتين، أول من أمس (الخميس)، بأول رحلة له إلى سلسلة الجزر الواقعة قبالة «هوكايدو» والتي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان، ما أثار ردود فعل غاضبة من طوكيو التي وصفت الزيارة بأنها «غير مقبولة على الإطلاق»، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وقال المسؤول للصحافيين: «نحن ندرس الخطوة التي سنقوم بها في المستقبل»، ويعتقد أن فرض اليابان عقوبات إضافية قيد الدراسة.