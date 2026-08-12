«شمام ملكي ياباني» يضع رئيس وزراء أستراليا في موقف محرج

تجنّب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أمس، المطالبات له بالاعتذار، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وهو يطلق مزحة بشأن هدية تلقّاها من نظيرته اليابانية.

وكان ألبانيزي، خلال مقابلة أجريت معه، الشهر الماضي، عبر مدونة صوتية (بودكاست) كوميدية محلية، مازح بشأن هدية تلقّاها من رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال زيارتها أستراليا، في مايو الماضي، أثارت غضباً، هذا الأسبوع، في صفوف خصومه السياسيين. وخلال الحديث مع المقدمة، نيكي أوزبورن، في مقر إقامته الرسمي، قال رئيس الوزراء الأسترالي إنه تلقّى من تاكايتشي هدية «غريبة» عبارة عن شمام ملكي ياباني. ويعد الشمام الفاخر من المنتجات الفاخرة في اليابان، إذ يمكن أن تتجاوز قيمته 270 دولاراً أسترالياً (190 دولاراً أميركياً)، وفق السفير الياباني السابق لدى أستراليا.

وعندما سألت المقدمة عما إذا كانت تاكايتشي قد هرّبت الفاكهة عبر الجمارك الأسترالية، رفع ألبانيزي يديه وقال: «حصلتُ على حبتَي شمام»، فأجابته المقدمة: «لقد دخَلَت وهي تبدو مثل (الممثلة) باميلا أندرسون».

وطالب زعيم المعارضة في أستراليا، رئيس الوزراء بتقديم اعتذار عن هذه النكتة التي وصفها بـ«المهينة».

وعندما سُئل ألبانيزي في البرلمان، أمس، هل سيعتذر عن «سلوكه غير المحترم»، أجاب: «أرفض المزاعم الواردة في السؤال»، وأضاف: «رئيسة الوزراء تاكايتشي صديقة لأستراليا وصديقة لي».

بدورها، نفت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن تكون تصريحاته هادفة إلى الإهانة، وقالت في إشارة إلى المعارضة: «كان رئيس الوزراء واضحاً بأنه لم يقصد أن تُفهم تلك التعليقات بالطريقة التي فسّرها بها من يجلسون في الجهة المقابلة».