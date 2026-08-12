الاتحاد الأوروبي يؤجل إطلاق «نظام معلومات وتصاريح السفر»

أرجأ الاتحاد الأوروبي، إلى أجل غير مسمى، إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي «إتياس - ETIAS»، الذي كان مقرراً بدء العمل به عام 2021، قبل أن يتعرض لسلسلة من التأجيلات المتتالية.

ويعني القرار أن المسافرين المُعفَين من تأشيرة الدخول إلى أوروبا، لن يكونوا مطالبين في الوقت الراهن بالحصول على تصريح «إتياس» قبل السفر.

وبحسب أحدث المعلومات الرسمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني للنظام، فإن النظام خارج الخدمة حالياً، ولم يتم تسجيل أي طلبات للحصول على تصاريح سفر.

وأكد الموقع أن الاتحاد الأوروبي سيعلن الموعد المحدد لبدء تشغيل النظام قبل إطلاقه بأشهر عدة، من دون تحديد تاريخ جديد، ويأتي التغيير بعد أسابيع فقط من تقارير كانت تشير إلى تأجيل تشغيل النظام إلى عام 2027.

ويرمز النظام إلى برنامج معلومات وتصاريح السفر الأوروبي، وهو نظام إلكتروني يهدف إلى فرض تصريح سفر مسبق على مواطني الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إلى منطقة الدول الأوروبية المشاركة، ويشبه من حيث المبدأ نظام «إيستا - ESTA» المعمول به في الولايات المتحدة، ونظام «افي» الكندي.

وعند دخوله حيز التنفيذ، سيتعين على المسافرين المشمولين بالنظام تقديم طلب إلكتروني، ودفع الرسم المقرر قبل السفر إلى إحدى الدول الأوروبية الـ30 المشاركة، وستكون الموافقة صالحة لثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً.