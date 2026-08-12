إندونيسيا تغلق عشرات المدارس.. ودخان الحرائق يصل إلى ماليزيا

أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا، لليوم الثاني على التوالي، أمس، لحماية التلاميذ من حرائق الغابات، مع بدء موسم جفاف طويل وشديد تفاقمه ظاهرة «إل نينيو».

وفي جزيرة «بورنيو»، حيث تتقاسم إندونيسيا الجزيرة مع ماليزيا وبروناي، أُغلقت المدارس بسبب الدخان الذي غطى المدينة جراء حرائق مشتعلة في مناطق أخرى، الأمر الذي تسبب في منع عشرات الآلاف من التلاميذ من ارتياد المدارس.

وامتد تأثير الضباب الدخاني إلى ماليزيا أيضاً، ما دفع إدارة الأرصاد لمطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وسجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن الصغيرة بولاية ساراواك شرق ماليزيا مستوى «غير صحي» بلغ 190، أمس.

وفي جزيرة جاوة الإندونيسية، واصل رجال الإطفاء لليوم التاسع مكافحة حريق في متنزه وطني أتى على 900 هكتار، أي نحو 2200 فدان، وأتت الحرائق على أكثر من 107 آلاف هكتار من الأراضي في أنحاء البلاد منذ بداية العام الجاري، وهو ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023.

وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فقد نُشر أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.

وقال وزير الأمن، دجاماري تشانياجو، أول من أمس، إن إندونيسيا نشرت 43 مروحية و15 طائرة ثابتة الجناحين لتنفيذ عمليات تلقيح السحب عند الحاجة، وتقوم هذه التقنية على رش جزيئات مثل يوديد الفضة والملح من الطائرات لتحفيز هطول الأمطار، لكنها تتطلب وجود سحب، وأفادت وكالة الأرصاد الجوية بأن متوسط حرارة الهواء في يوليو بلغ 27 درجة، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 26.2 درجة.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تشهد إندونيسيا موسم جفاف أكثر حدة وأطول وأكثر عرضة للحرائق هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ظاهرة «إل نينيو» المناخية.

و«إل نينيو» ظاهرة طبيعية تحدث كل سنتين إلى سبع سنوات، وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، ما يُؤدي أيضاً إلى تغييرات كبيرة في أنماط الرياح والضغط وهطول الأمطار على نطاق عالمي لأشهر عدة.

ويتوقع معظم الخبراء هذا العام أن تكون ظاهرة «إل نينيو» قوية بشكل استثنائي، وربما الأقوى على الإطلاق، ويأتي ذلك في ظل الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري.

وأسهمت موجة «إل نينيو» الأخيرة في جعل عامَي 2023 و2024 الأكثر حرارة على الإطلاق عالمياً، منذ بدء تسجيل البيانات.