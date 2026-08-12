كولومبيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الزلزال

أعلنت كولومبيا حالة الطوارئ عقب زلزال قوي، تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصاً، وسوَّى عشرات المباني بالأرض، ما أدى إلى احتجاز ضحايا كثر تحت الأنقاض.

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات غرب كولومبيا، أول من أمس، ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث عن ناجين في العديد من المدن، وقال الرئيس، الذي نُصّب أخيراً، أبيلاردو دي لا إسبرييا، من بوغوتا: «تواصل الحكومة الوطنية تسخير كل إمكاناتها لحماية الأرواح، ومساعدة المجتمعات المتضررة، وتوصيل المساعدات إلى كل منطقة تحتاج إليها»، وأعلن أن الزلزال أدى إلى مقتل 111 شخصاً على الأقل وإصابة 87 آخرين، وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.