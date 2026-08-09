مجلس الشيوخ الأميركي يصدّق على تعيين تود بلانش وزيراً للعدل

نجح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة، أمس، ​بفارق ضئيل، في إقرار تعيين تود بلانش وزيراً للعدل في إدارة ‌الرئيس دونالد ترامب، ​في ختام واحدة من أكثر المعارك إثارة للجدل بشأن تشكيل الحكومة خلال الولاية الثانية لترامب، بعدما كادت مخاوف أبداها أعضاء من الحزبين بشأن استقلالية بلانش أن تطيح بترشيحه.

وحصل بلانش على موافقة المجلس بأغلبية 50 صوتاً مقابل 49، مع معارضة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز وليزا موركوفسكي.

وحسم السيناتور بيل ⁠كاسيدي النتيجة، بعدما أعلن أول من أمس، أنه يرى أن بلانش هو أفضل خيار يمكن أن يطرحه ترامب. وجاء التصويت تتويجاً لمواجهة استمرت أسابيع بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ وإدارة ترامب بشأن بلانش، الذي يشغل منصب وزير العدل بالإنابة ‌منذ أبريل، وكان يشرف سابقاً على العمليات اليومية للوزارة بصفته ثاني أعلى مسؤول فيها. وأبدى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ مخاوف بشأن تعامل بلانش مع نشر وثائق ‌مرتبطة بجيفري إبستين، فضلاً عن دوره في إنشاء صندوق ترامب «لمكافحة ‌تسييس مؤسسات الدولة» البالغة قيمته 1.8 مليار دولار، واتفاق ذي صلة يمنح ‌حصانة ضريبية لترامب وأبنائه.

لكن بلانش تمكن ‌من تجاوز تلك العقبات بعد سلسلة اجتماعات مكثفة في الكونغرس خلال الأسابيع الماضية، ووافق في نهاية المطاف ​خطياً على تضييق نطاق ‌اتفاق الحصانة الضريبية، وإنهاء ​مدفوعات صندوق «مكافحة تسييس مؤسسات الدولة»، الذي وصفه ⁠منتقدون بأنه صندوق يخدم حلفاء ترامب، بمن فيهم المشاركون في اقتحام مبنى «الكابيتول» في السادس من يناير 2021.

وسيتولى بلانش قيادة وزارة العدل التي شهدت ​تغييرات كبيرة خلال العام ⁠الأول والنصف من ⁠الولاية الثانية لترامب. وتحت قيادته، سعت الوزارة إلى ملاحقة من تعتبرهم خصوماً لترامب، وتسببت في رحيل جماعي لمدعين مهنيين، وصرحت بأنها تعمل بتوجيه من الرئيس، في خروج ⁠عن الأعراف الراسخة لاستقلاليتها.

وقال بلانش إنه ساعد في خفض معدلات الجريمة إلى مستويات قياسية متدنية، وصحح ما وصفه بالأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بحق ترامب وحلفائه المحافظين.

ويقول مؤيدوه إنه ملتزم بالمهمة الأساسية لوزارة العدل، والمتمثلة في الحفاظ على أمن البلاد. وقال السيناتور تشاك جراسلي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الذي ‌قاد إجراءات اعتماد بلانش، أول من أمس: «بلانش وزير عدل صارم وعادل ومكرس لسيادة القانون، وقيادته تبث الحماسة نفسها ​في أرجاء وزارة العدل بأكملها».

وقال بعض الجمهوريين المتشككين إن بلانش، الذي أمضى ما يقرب من عقد ممثلاً للادعاء العام في نيويورك، ربما يكون المرشح الأكثر قبولاً الذي كان بإمكان ترامب طرحه، وإنه بصفته الدائمة الجديدة سيكون أكثر ميلاً لمقاومة ​ضغوط البيت الأبيض.