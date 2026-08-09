«الدفاع الروسية» تُعلن اعتراض وتدمير 397 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لنحو 397 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلاً فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة قبل الماضية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أمس: «خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 397 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفورونيغ، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وبينزا، وروستوف، وريازان، وسامارا، وساراتوف، وتامبوف، وتولا، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومياه بحر آزوف»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وبحسب القنوات الروسية والأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام، فإن مصفاة نفط في سيزران بمنطقة سامارا بروسيا المطلة على نهر فولغا، قُصفت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأكدت السلطات الإقليمية اندلاع حريق في منشأة صناعية غير محددة دون تقديم المزيد من التفاصيل، طبقاً لـ(د.ب.أ). وجرى استهداف المصفاة الواقعة في سيزران التي تبعد أكثر من 900 كيلومتر عن أوكرانيا، ولحقت بها أضرار بشكل متكرر في هجمات أوكرانية سابقة.

كما ترددت تقارير أن مصفاة إيلسكي للنفط الواقعة بمنطقة كراسنودار بجنوب روسيا قد قُصفت.