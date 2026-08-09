«البنتاغون» تستثمر 400 مليون دولار في منجم أسترالي للمعادن النادرة

تعهدت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) بتقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء منجم في أستراليا لمعدن «سكانديوم» الأرضي النادر، وفق ما أعلنت شركة «صن رايز إنرجي ميتالز» الأسترالية، أمس.

يشمل هذا الالتزام المشروط من وزارة الحرب الأميركية إنشاء أول منجم «سكانديوم» رئيس في العالم، ما يعني استخراج هذا المورد مباشرة من صخوره الأصلية.

ويُستخدم «السكانديوم» في الصناعات الدفاعية والطيران ومراكز البيانات، وهو عادة منتج ثانوي لأنشطة التعدين الأخرى.

وتتمتع الصين باحتكار شبه كامل لإنتاج العناصر الأرضية النادرة وتكريرها على مستوى العالم، وتسيطر على سوق السكانديوم.

وقال رئيس مجلس إدارة «صن رايز»، روبرت فريدلاند، في بيان: «هدفنا هو جعل (سايرستون) حجر الزاوية في إمدادات (السكانديوم) في الغرب»، في إشارة إلى المنجم المقترح في «فيفيلد» بولاية «نيو ساوث ويلز» في جنوب شرق أستراليا. وبحسب الحكومة المحلية، تضم «نيو ساوث ويلز»، أحد أكبر مخزونات السكانديوم في العالم.