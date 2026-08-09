انفجار مسيّرة قرب خط أنابيب غاز في بلغاريا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، أن طائرة مسيّرة دخلت بلغاريا قادمة من رومانيا المجاورة صباح أمس، وانفجرت قرب الحدود بين البلدين وخط أنابيب الغاز الذي يربط تركيا بأوكرانيا عبر البلقان.

وقال راديف، في مقطع فيديو نشرته الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «الطائرة المسيّرة انفجرت في المحيط المباشر لمعبر (كاردام) الحدودي مع رومانيا، الواقع قرب البحر الأسود في شمال شرق البلاد وعلى بعد 1000 متر من محطة ضخ الغاز التابعة لخط أنابيب عبر البلقان، ولم يسقط ضحايا».