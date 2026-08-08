عقوبات أوروبية على 5 أفراد مرتبطين بروسيا

‌أعلنت ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد ⁠الأوروبي، كايا كالاس، أمس، عبر منصة ‌«إكس»، أن التكتل اعتمد ‌قوائم عقوبات جديدة ‌تستهدف ‌أفراداً ضالعين ‌في المجمع ​الصناعي العسكري الروسي.

وأضافت ‌أن ​هذا ⁠الإجراء جاء ​رداً ⁠على أحدث ⁠ضربات جوية ⁠روسية ضد أوكرانيا، لكنها لم تحدد هوية الأفراد ‌الذين فرضت عليهم ​العقوبات.

إلى ذلك، يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إلى صربيا، في أول زيارة لهذا البلد، الحليف التقليدي لموسكو، منذ بدء الحرب الروسية لبلاده في 2022، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير وكالة «فرانس برس».