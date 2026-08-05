فيروس جديد يصيب قطعان الأبقار في ألمانيا

رصدت السلطات الصحية في جنوب ألمانيا فيروساً جديداً بين قطعان الأبقار، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق انتشاره مع استمرار نشاط الحشرات الناقلة له، وأوضح معهد «فريدريش لوفلر» الألماني لأبحاث صحة الحيوان، أن الفيروس يسبب أعراضاً تشمل الحمى والإسهال، وتراجع إنتاج الحليب، وينتقل عبر حشرات ماصة للدم.

وأشارت البيانات إلى تأثر نحو 100 مزرعة في منطقة جنوب «بادن»، من دون تسجيل حالات نفوق، وأكد المعهد أن الفيروس يصيب بشكل رئيس الحيوانات المجترة مثل الأبقار والأغنام والماعز، ولا توجد مؤشرات إلى تشكيله خطراً كبيراً على الإنسان.