أميركا تدخلت لدعم «الين» الياباني

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن وزارة الخزانة الأميركية اشترت «الين» أول من أمس (الجمعة)، لدعم ​العملة اليابانية المتراجعة، في أول تدخل أميركي مباشر لشراء «الين» بالتنسيق مع طوكيو منذ أكثر من ‌عقد، في وقت ​يقترب فيه من أدنى مستوياته في نحو 40 عاماً. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك باع «اليورو» مقابل «الين» نيابة عن وزارة الخزانة عبر «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي». ولم يتضمن التقرير أي إشارة إلى حجم مشتريات «الين».