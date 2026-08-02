زيلينسكي: الصواريخ الاعتراضية في أوكرانيا نفدت

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا استنفدت الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، بعدما شنت روسيا هجوماً واسعاً جديداً بعد منتصف الليل، مشيراً إلى أنه لم يتم إسقاط سوى صاروخ باليستي واحد.

وقالت السلطات الأوكرانية إن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا، فيما أُصيب أكثر من 30 آخرين في كييف وحدها.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق الطوارئ لاتزال تتعامل مع العديد من الحرائق التي اندلعت في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

وأضاف أن القصف الروسي ألحق أضراراً بـ18 مبنى سكنياً، ومدرسة، والسفارة الليتوانية، ومنشآت للبنية التحتية، مؤكداً أن الهجوم استهدف «مباني سكنية عادية».

وقال إن روسيا أطلقت، بعد منتصف الليل، 35 صاروخاً، بينها 27 صاروخاً باليستياً، إضافة إلى 185 طائرة مسيّرة هجومية من أنواع مختلفة.

وأضاف أنه لم يتم اعتراض سوى صاروخ باليستي واحد، لأن أوكرانيا لم تعد تمتلك صواريخ اعتراضية لمنظومة «باتريوت» الأميركية الصنع.

وقال: «من الضروري أن يسمع الشركاء أن هذه الإمكانات ليست مطلوبة لتخزينها بانتظار سيناريوهات افتراضية، بل إنها مطلوبة هنا والآن لاحتواء الحرب الروسية في أوكرانيا ووقفها».

إلى ذلك، أعلنت وكالة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية، أمس، أن مسيّرات أوكرانية أغرقت سفينة تابعة لها كانت تحمل «بضائع مدنية» في البحر الأسود، مؤكدة عدم وقوع إصابات، وذلك في وقت تصعّد فيه كييف وموسكو هجماتهما على سفن الشحن.

وقال المدير العام لـ«روساتوم»، أليكسي ليخاتشيف، في بيان: «وقع الهجوم، الذي شنّته طائرتان مسيّرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية، على السفينة (يانينا)، على بعد 130 ميلاً من نوفوروسيسك. وكانت سفينة حاويات عادية تبحر في المياه الدولية وتحمل بضائع مدنية».

وأضاف أن طاقم السفينة أخلاها «بطريقة منظمة ومنسقة» بعدما بدأت بالغرق، مؤكداً إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 شخصاً، وأنهم «بصحة جيدة».