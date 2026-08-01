حملة لإنقاذ «قلعة» صناعية تاريخية في موسكو

حشدت حملة لإنقاذ معلم صناعي يعود ​إلى حقبة الاتحاد السوفييتي في موسكو من إعادة ‌التطوير ​آلاف المؤيدين، في واحد من الأمثلة النادرة على الاحتجاج المدني في روسيا. ويطل مصنع «إلكتروزافود»، المشيد على الطراز القوطي الجديد، والمزين بأسوار من الطوب المزخرف بها فتحات وفسيفساء ملونة، على أحد أحياء شرق موسكو منذ أكثر من ⁠قرن. وكان المصنع ينتج في السابق معدات كهربائية لمختلف أنحاء الاتحاد السوفييتي، مثل المصابيح التي تضيء النجوم الحمراء فوق الكرملين، لكنه ظل مغلقاً منذ اندلاع ‌حريق فيه مطلع عام 2025. وقالت أليا، إحدى المنظمات للحملة الرامية إلى منع تشييد أبراج شاهقة في الموقع: «علمنا بوجود تهديد ‌بالهدم منذ عام ونصف العام بعد وقوع الحريق».