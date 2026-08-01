موجة الحر تضاعف مبيعات أجهزة التكييف المتنقلة في ألمانيا

أدت موجة الحر إلى زيادة الطلب على أجهزة التكييف المتنقلة في ألمانيا.

ووفقاً لبيانات شركة أبحاث السوق «إن آي كيو»، بيع نحو 387 ألفاً و100 جهاز خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة بلغت 219 ألف جهاز، أو ما يعادل 130%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال مايو الماضي بيع نحو 79 ألفاً و700 جهاز، بزيادة قدرها 56 ألفاً و100 جهاز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 238%. وفي يونيو الماضي ارتفع عدد الأجهزة المباعة بمقدار 159 ألفاً و100 جهاز ليصل إلى نحو 290 ألفاً و200 جهاز، بزيادة نسبتها 121%.

ووفقاً لشركة «إن آي كيو»، تُمثل هذه الأرقام، سواء في يونيو أو خلال النصف الأول من العام، أعلى مستويات يتم تسجيلها منذ بداية عام 2023. ولا تتوافر لدى الشركة بيانات أقدم من ذلك.

وتشمل هذه الأرقام أجهزة التكييف المتنقلة التي تطرد الهواء الساخن إلى الخارج عبر خرطوم مخصص للعادم، إضافة إلى أجهزة التكييف المتنقلة من نوع «سبليت» التي تتكوّن من وحدة داخلية وأخرى خارجية. ووفقاً لشركة «إن آي كيو»، بلغ متوسط سعر الأجهزة المشمولة في الدراسة خلال يونيو 2026 نحو 354 يورو، مقابل 342 يورو قبل عام.