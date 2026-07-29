إيطاليا تخفّض ضريبة الديزل لمواجهة ارتفاع الوقود

وافقت الحكومة الإيطالية، مجدداً، على خفض مؤقت لضريبة الديزل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، حيث تم، أول من أمس، تمرير مشروع قانون يقضى بخفض سعر الديزل بواقع 0.17 يورو (0.19 دولار) للتر، حتى السادس من أغسطس المقبل، بينما لا ينطبق هذا الإجراء - الذي دعمه مجلس الوزراء الإيطالي بقيادة جورجيا ميلوني - على البنزين.

وقال وزير المالية، جيانكارلو جيورجيتي، إن هذا الإجراء سيكبّد الدولة نحو 125 مليون يورو، في حين قالت ميلوني، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الخفض لا يحل المشكلة الأساسية، وأوضحت أن حكومتها ستتابع كيفية تطور الوضع، وستعمل على الاستعداد لاتخاذ مزيد من الخطوات.