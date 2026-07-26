إسبانيا: إخماد الحرائق معقد والأولوية إنقاذ الأرواح

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد هي «إنقاذ الأرواح»، محذراً من أن إخماد النيران سيكون مسألة معقدة.

وقال سانشيز، للصحافيين في إحدى القرى الواقعة ضمن منطقة الحرائق: «أولويتنا وتفكيرنا وهدفنا هو إنقاذ أرواحكم وحماية المناطق المأهولة»، مضيفاً: «سنواجه ساعات صعبة، فرغم تراجع درجات الحرارة، لا نعلم بالتحديد كيف ستتطور الرياح، وما مدى شدتها».